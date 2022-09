Fórmula 1: Christian Horner garante que desempenho dos fundos dos RB18 são semelhantes | AutoSport

A diferença de ritmo de Sergio Pérez para Max Verstappen não é justificável pela utilização de dois fundos dos carros ligeiramente diferentes, segundo Christian Horner. O piloto mexicano tem utilizado um fundo diferente no seu RB18, tendo a equipa montado o componente de nova especificação no carro de Pérez, enquanto que Max Verstappen utiliza o fundo com a especificação anterior, mas a diferença de ritmo e de tempo por volta entre os dois componentes é “insignificante”.

Em declarações à Sky, Horner explicou que as diferenças são “muito, muito insignificantes, penso que previmos que fosse menos de um décimo de segundo”. O responsável da equipa justificou a escolha por diferentes componentes entre os pilotos com o limite orçamental. “Claro que estamos naquela altura do ano em que o nosso limite orçamental entra em vigor, temos de olhar para a quantidade de peças sobressalentes que temos. E para permitir que ambos os pilotos tenham um novo fundo em futuras corridas, esse é o tipo de compromisso que temos de fazer, mas em termos de desempenho é absolutamente insignificante”.

Horner salientou ainda que o que Pérez perde em ritmo com o novo fundo, ganha por carregar menos peso no seu carro e noutros elementos.