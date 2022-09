Fórmula 1: Christian Horner espera “uma das corridas mais difíceis” do ano em Singapura | AutoSport

Depois de cinco vitórias consecutivas para Max Verstappen, o piloto neerlandês pode fechar as contas do campeonato na próxima jornada da Fórmula 1 e revalidar o título mundial. Esta série de triunfos de Max Verstappen está a fazê-lo aproximar-se de vários recordes, quer seja de vitórias num ano ou de triunfos consecutivos, mas para Isso precisa de continuar a vencer corridas. Christian Horner adverte, porém, que Singapura “deve ser uma das corridas mais difíceis” do ano. “É um piso com mais ondulações, por isso é um desafio completamente diferente”, lembrou o responsável da Red Bull.

Apesar da próxima corrida apresentar desafios diferentes das anteriores, Horner mantém-se confiante num bom resultado, porque a Red Bull já provou ser rápida “em Spa, em Zandvoort, em Monza e até em Budapeste”. Pistas diferentes nas quais a equipa teve um bom desempenho.

Se Verstappen quer revalidar o título de campeão do Mundo em Singapura, precisa vencer a corrida, caso contrário decisão fica adiada para Suzuka.