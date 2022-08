Fórmula 1: Christian Horner espera resto de época intensa | AutoSport

Depois da Ferrari ter começado melhor esta temporada de Fórmula 1, a Red Bull passou para a frente da classificação do campeonato de construtores, assim como no campeonato de pilotos, quando conseguiu resolver as questões de fiabilidade no RB 18 e a equipa italiana sofreu de alguns problemas na sua unidade motriz e cometeu erros em algumas corridas. Se em 2021 a Red Bull e Mercedes discutiram ambos os campeonatos até à última ronda, em 2022 a estrutura de Milton Keynes lidera com 97 pontos e Max Verstappen está mais perto da revalidação do título com uma vantagem de 80 pontos sobre Charles Leclerc.

Christian Horner admitiu que não deseja que a luta de 2022 entre a sua equipa e a Ferrari seja tão próxima como o duelo com a Mercedes em 2021.

“Não há uma grama de mim que deseje isso!”, disse Horner. “O ano passado foi uma luta de pesos pesados que durou 22 assaltos e prefiro não ter de passar por isso novamente”.

Ainda assim, e mesmo com a vantagem da sua equipa sobre o seu principal rival no campeonato, Horner Horner acredita que ainda poderão vir a ter uma discussão intensa com os italianos. “Penso que vai ser intenso após as férias. As três corridas consecutivas são sempre árduas, por isso acho que todos merecem recarregar as baterias [durante as férias de verão], e depois voltar e atacar com força”, concluiu o responsável da Red Bull.