Fórmula 1: Christian Horner cumpre castigo | AutoSport

Christian Horner participa no International Stewards’ Seminar 2022 da FIA, em Genebra, que foi aberto pelo presidente da Federação no sábado e termina durante o dia de hoje.

A participação de Horner no seminário resultou do castigo imposto ao do chefe de equipa da Red Bull pelos comissários do Grande Prémio do Qatar de 2021, quando manifestou palavras menos lisonjeiras para com os comissários de pista no circuito. O britânico foi convocado após a corrida devido aos comentários sobre uma dupla bandeira amarela na fase final da qualificação, que mais tarde originou uma penalização de cinco lugares na grelha a Max Verstappen “Penso que foi apenas um comissário de pista desonesto que enfiou uma bandeira para fora, não recebeu instruções da FIA, eles têm de ter o controlo dos seus comissários de pista”, afirmou Horner na altura.

Como Horner se mostrou arrependido das suas palavras e os comissários entenderam que a pressão da luta pelo título influenciou os comentários do chefe da equipa da Red Bull, o castigo passou por participar no seminário com os comissários da FIA.

A reunião anual aborda e atualiza vários pontos-chave para os envolvidos na gestão de todos os campeonatos da FIA.