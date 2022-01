Fórmula 1: Christian Horner confirma motor com insígnia Red Bull | AutoSport

Com a saída da Honda da Fórmula 1, a Red Bull adquiriu a propriedade intelectual das unidades motrizes dos japoneses e a intenção é produzir in-house os motores. No entanto, a nova divisão, a Red Bull Powertrains (RBPT), ainda não está totalmente operacional e ambas as partes anunciaram que iriam continuar a parceria – se bem que de forma diferente da relação que tinham até ao final de 2021 – surgindo a dúvida de como seria designadas as unidades motrizes das equipas Red Bull e AlphaTauri. Para além de haver algumas questões sobre a forma como Honda e Red Bull iriam continuar a trabalhar em conjunto.

Em declarações à publicação RacingNews36.com, Christian Horner deu resposta a essas dúvidas, explicando ainda que Masashi Yamamoto, o responsável da Honda na Fórmula 1, terá funções de consultor.

“Todo o pessoal da Honda, no final de fevereiro, serão nossos funcionários.Yamamoto vai tornar-se consultor, [Toyoharu] Tanabe, penso eu, vai permanecer com a Honda, mas todo o pessoal de trabalho da HRD UK [Honda Racing Development] irá transferir-se para nós, pelo que os motores continuarão a ser enviados pela Honda até que os dinamómetros e o trabalho na RBPT sejam finalizados, por volta de maio ou junho”.

Horner explicou que as unidades motrizes serão produzidas na fábrica da Honda em Sakura, Japão, e enviadas ainda seladas para Milton Keynes, possivelmente até 2025.

“O motor terá a insígnia da Red Bull”, confirmou Horner, mas adiantou ainda que a marca da Honda não estará “invisível” nas unidades motrizes.