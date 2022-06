Fórmula 1, Christian Horner assegura: “Não importa para nós qual dos dois se torna campeão do mundo” | AutoSport

No Mónaco, Sergio Pérez foi consistentemente mais rápido que o atual campeão do mundo, Max Verstappen e, após a vitória,o piloto mexicano está apenas 15 pontos atrás de Verstappen (125) e a seis do piloto da Ferrari Charles Leclerc (116) com 110 pontos. De acordo com Christian Horner, isso significa que ambos os pilotos têm possibilidades de vencer o campeonato e podem lutar entre eles.

“Não importa para nós qual dos dois se torna campeão do mundo”, assegurou Horner ao Formel1.de. “Claro que o campeonato de construtores é extremamente importante para nós. Seja Max [Verstappen] ou Checo (Sergio Pérez) no final [a ser campeão do mundo], ambos pilotam pela Red Bull e têm as mesmas possibilidades”.

Se a situação é assim, não sabemos, mas o piloto mexicano disse recentemente que está na Red Bull para tentar vencer. O responsável da equipa deixa apenas um aviso aos dois pilotos: “A Ferrari é um adversário formidável e recentemente teve o carro mais rápido, pelo menos na classificação. Juntos temos que ter certeza de que podemos terminar na frente deles com os dois carros.”