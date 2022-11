Fórmula 1: Christian Horner admitiu conversas com Lando Norris “ao longo dos anos” | AutoSport

Christian Horner admitiu que a Red Bull falou com Lando Norris mais do que uma vez ao longo dos últimos anos, tentando saber do interesse do britânico pela sua estrutura. Antes da estreia de Norris na Fórmula 1 em 2019, a Red Bull aproximou-se do britânico numa tentativa de o contratar para completar a temporada de 2018 no lugar de Brendon Hartley na Toro Rosso, o que não aconteceu porque a McLaren rejeitou um possível acordo e fez de Norris piloto reserva.

Depois de Lando Norris ter dito no México que tinha tido algumas conversas com a Red Bull no passado, Horner confirmou ter tido interesse no piloto

“Falámos com Lando um par de vezes ao longo dos anos”, disse o responsável da Red Bull. “Mas sempre que tivemos uma conversa, no dia seguinte ele assinou um contrato com a McLaren”.

Tendo contratato Nyck de Vries para o lugar de Pierre Gasly na AlphaTauri, o neerlandês é um possível substituto de Sergio Pérez, caso o contrato que liga o mexicano à Red Bull até ao final de 2024 não seja renovado até lá. Por isso, Horner negou que os responsáveis da estrutura austríaca considerem pagar à McLaren uma compensação, que tem contrato assinado com Lando Norris até ao final de 2025, para poderem contar com o piloto britânico nos seus quadros.

Já em 2021, Helmut Marko afirmou à publicação austríaca oe24.at. que “Norris chamou-me à atenção” ainda antes de terem optado pelos serviços do jovem Max Verstappen, explicando que “tivemos conversas com ele, mas está ligado à McLaren a longo prazo”. O mesmo avançou Horner, que vê a ligação entre Norris e a equipa de Woking a prolongar-se

para lá de 2025.