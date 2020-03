Fórmula 1: Chase Carey pede desculpas aos adeptos

Não havia muito mais que pudesse fazer, talvez simplesmente ter contribuído para que a questão fosse tratada de forma mais célere e eficiente, mas agora o CEO e presidente da Fórmula 1, Chase Carey, veio a público pedir desculpas aos adeptos da F1, devido ao cancelamento tardio do Grande Prémio da Austrália. Dirigindo-se aos adeptos através duma carta publicada nas redes sociais: “Antes de mais, a nossa prioridade é a saúde e segurança dos adeptos, equipas e organizações da Fórmula 1, bem como da sociedade em geral. Pedimos desculpas aos adeptos afetados pelo cancelamento do GP da Austrália, bem como pelo adiamento das outras corridas.

Estas decisões estão a ser tomadas pela Fórmula 1, pela FIA, e pelos promotores em circunstâncias de rápida mudança e evolução, mas acreditamos que são as decisões certas e necessárias. Também queremos estender nossos pensamentos àqueles já afetados, incluindo os da família da Fórmula 1″.

Como se percebe, o que agora as pessoas querem ouvir, para lá da preocupação com a sua saúde e dos seus tem a ver com as novas datas para a competição, mas essa é uma resposta que não tem de momento: “Sabemos que todos querem saber o que vem a seguir, mas não temos respostas para dar. Mas planeamos iniciar a temporada assim que for seguro fazê-lo”.