Fórmula 1: Charles Leclerc tem dúvidas sobre a corrida sprint em Imola￼ | AutoSport

A primeira corrida de sprint do calendário de 2022 acontece durante o GP de Emilia Romagna, a próxima ronda da Fórmula 1.

O líder do campeonato, Charles Leclerc tem algumas dúvidas sobre a realização da sprint, que é limitada apenas a 100km e a sua classificação final ordena a grelha de partida para a corrida de domingo, no circuito Enzo e Dino Ferrari. O monegasco diz não saber se será uma corrida emocionante naquela pista italiana.

“Tinha-me esquecido completamente que temos lá a corrida de sprint”, disse Leclerc em declarações à publicação RaceFans, acrescentando que: “Não sei se é a pista certa para o fazer ou não. Penso que teremos a resposta após o fim de semana. Com estes carros, também, talvez seja um pouco mais fácil de seguir, por isso espero que seja uma corrida e corrida de sprint emocionante”.

Estão 3 corridas de sprint agendadas para 2022 – Grande Prémio Emilia Romagna, Áustria e São Paulo – mas a ideia era ter mais. No entanto, a falta de acordo entre equipas sobre o valor a ser pago pela Fórmula 1 a cada equipa, não permitiu que fossem marcadas mais corridas sprint este ano.