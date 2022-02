Fórmula 1, Charles Leclerc: “somos a Ferrari e o objetivo é sempre vencer” | AutoSport

Toda a equipa da Ferrari está otimista, isto depois de uma fase menos entusiasmante dos italianos. O novo F1-75 pode esconder algumas soluções que podem dar alguma vantagem à equipa, mas a principal arma parece ser a unidade motriz, que já deu boas indicações no final do ano passado quando anteciparam a maior atualização.

Por isso as expectativas de fãs e mesmo na equipa são altas, conforme elucidam as palavras de Charles Leclerc depois de ter sido revelado o monolugar da equipa para 2022. “Vencer o campeonato do mundo? Estamos aqui para isso, temos uma oportunidade de tentar vencer em cada pista. Gosto muito deste novo Ferrari, é muito bonito. Somos o conceito mais corajoso vendo os carros já apresentados”.

Charles Leclerc admitiu que as diferenças dos carros até agora apresentados são maiores do que aquelas que previu, mas apenas na primeira qualificação no Bahrein, se saberá o que realmente valem. “Olhando para os carros pensei que haveria menos diferenças, em vez disso, vi que cada um seguiu seu próprio conceito e isso significa que será interessante e poderá haver surpresas. Descobriremos em breve. As expectativas são altas porque somos a Ferrari e o objetivo é sempre vencer, deixa-me confiante ter visto o trabalho feito por toda a equipa. Claro que não é fácil e só veremos como estamos na primeira qualificação da temporada, mas é bom ver a motivação de todos.”

Leclerc pode ter estar otimista, mas o seu companheiro de equipa, que terminou melhor classificado que o monegasco em 2021, tem as mesmas armas à sua disposição e como tal, luta começa em “casa”.

“Conversamos sobre isso e estaremos livres para competir [entre ambos]”, confirmou Leclerc, mas “é claro, primeiro os interesses da equipa. Claro que lamentei ter perdido o desafio com Carlos no último ano, mas foi uma lição que aprendi e agora viro a página para a próxima temporada. A abordagem não vai mudar, vou tentar sempre lutar pelas primeiras posições”.