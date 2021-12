Fórmula 1: Charles Leclerc melhorou com a vinda de Carlos Sainz para a equipa | AutoSport

Charles Leclerc terminou o ano atrás do seu companheiro de equipa na classificação geral. Com apenas um pódio no ano, o monegasco teve no “seu” GP a possibilidade de conquistar a primeira vitória na Ferrari desde 2019, mas o azar bateu-lhe à porta e não arrancou para a corrida. Com mais experiência dentro da equipa, Leclerc fechou o ano, afirmando que melhorou muito com o seu novo companheiro de equipa, naquele que foi o primeiro ano juntos.

“Como sempre quando temos um novo companheiro de equipa, aprendi com a forma como Carlos aborda os fins de semana de corrida, através da sua forma de trabalhar, do seu talento, da sua velocidade pura e da forma como faz as curvas”, afirmou Leclerc, citado pelo Motorsport-Total.com. “Ele teve um ano incrível e é claro que me fez melhorar em todas as corridas.”

Analisando o colega de equipa, Leclerc considera que o ponto forte de Sainz foi a gestão de pneus durante a corrida. “Essa foi provavelmente a minha fraqueza em 2019. Fiz muitos progressos como piloto em 2020 e também neste ano e devo parte disso ao Carlos”.

Este sentimento parece recíproco, já que também Sainz disse que: “Para ser honesto, aprendi muito com Charles este ano, desde o momento em que vim para os testes de inverno no Bahrein”.