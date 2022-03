Fórmula 1: Charles Leclerc lidera tabela de tempos | AutoSport

Esteban Ocon està ao volante do A522, que exibe pela primeira vez a pintura para as duas primeiras corridas da época. O A522 está quase na sua totalidade pintado de cor de rosa e voltará ao azul e cor de rosa mais tarde na época. Ao final da primeira hora, Ocon era o piloto com o tempo mais rápido, com o tempo de 1:36.472s, mas pouco depois da passagem dos primeiros 60 minutos, Charles Leclerc passou a liderar a tabela de tempos, com o tempo de 1:34.366s.

A McLaren, que ontem sofreu de problemas com os travões, continua com Lando Norris a rodar na pista de Sakhir, mas parecem ter resolvido as questões de ontem.

A curva 10 é o local onde vários pilotos falham o tempo de travagem, como aconteceu durante o dia de ontem.