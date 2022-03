Fórmula 1, Charles Leclerc: “estamos um pouco atrás da Red Bull” | AutoSport

Nota-se o otimismo e confiança na Ferrari depois de uma boa pré-temporada sem grandes problemas no novo monolugar, o F1-75. Também os adversários deram a equipa italiana como a favorita para as primeiras rondas, como foi o caso de Lewis Hamilton e George Russell, mas mesmo depois das boas indicações dadas em pista, Charles Leclerc afirma que o Red Bull parece o melhor carro do pelotão.

“Não quero dizer que foi a nossa melhor [pré-época], porque as pessoas chegarão imediatamente à conclusão de que estamos à frente de todos, e não é esse o caso”, salientou o monegasco antes do GP inaugural. “Penso que estamos um pouco atrás da Red Bull”.

Charles Leclerc espera poder lutar por vitórias em corridas em 2022 e se fossem “cinco vitórias já seria ótimo”, admitiu o piloto ainda antes do teste do Bahrein.

“Os últimos dois anos foram complicados”, disse Leclerc no programa de televisão francês, Canal Sports Club. “A Ferrari está sempre sob grande pressão, mas reagimos bem como uma equipa e também nos preparamos bem para as novas regras. Conseguir cinco vitórias já seria ótimo. Se formos consistentes, podemos tornar-nos Campeões do Mundo com cinco vitórias”.