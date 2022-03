Fórmula 1, Charles Leclerc: “Conseguir cinco vitórias já seria ótimo” | AutoSport

A Ferrari tem a expectativa de poder lutar pelo campeonato do mundo de construtores o mais breve possível. Com a entrada em vigor de um novo regulamento técnico tão diferente do anterior, a ordem classificativa pode sofrer alterações profundas, pelo menos algumas equipas apostam nisso. A Ferrari deu boas indicações em Barcelona e pode estar mais próxima da Red Bull e Mercedes, mas ainda é cedo para se fazerem prognósticos. No entanto, Charles Leclerc espera vitórias em corridas e se fossem “cinco vitórias já seria ótimo”.

“Os últimos dois anos foram complicados”, disse Leclerc no programa de televisão francês, Canal Sports Club. “A Ferrari está sempre sob grande pressão, mas reagimos bem como uma equipa e também nos preparamos bem para as novas regras. Conseguir cinco vitórias já seria ótimo. Se formos consistentes, podemos tornar-nos Campeões do Mundo com cinco vitórias”.

A equipa tem-se esforçado por minimizar o ritmo apresentado em Barcelona, muitas vezes dizendo que os adversários esconderam muito do jogo ou que estes trarão grandes atualizações para o Bahrein. A equipa quer dar um passo de cada vez, sem perderem o foco no mais importante. “Esses dias de teste no Bahrein serão muito importantes enquanto nos preparamos para a primeira corrida. Continuamos cautelosos porque não sabemos em que ponto estamos, mas estamos muito motivados e queremos lutar na frente”, admitiu Leclerc.