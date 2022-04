Fórmula 1: Charles Leclerc confiante que não volta a cometer erro de Imola | AutoSport

O erro de Charles Leclerc durante as voltas finais do GP de Emilia Romagna, que deitou a perder um pódio quase garantido, não se repetirá, acredita o piloto.

Leclerc afirmou após o GP do fim de semana passado, que não terá tolerância com ele próprio e vai garantir que aprendeu a lição.

“É um daqueles erros em que é um pouco mais a abordagem mental que se teve naquele momento particular da corrida, mas sempre fui forte em saber exatamente o que sentir em determinado momento da corrida e saber como corrigir isso. Portanto, sim, foi mais um erro, mas vou aprender com e não o cometerei novamente”, disse o piloto citado pelo Motorsport.com.

O monegasco da Ferrari acrescentou que não se tratou de quebrar sob pressão e que o erro lhe custou muito, como tal, reforçou a ideia de aprender com isso e seguir. “Obviamente que tivemos pressão não só na corrida, mas durante todo o fim de semana e acho que não cometi muitos erros antes.Foi um erro que me custou muito e eu vou aprender com ele. Mas não, do meu lado, não houve qualquer tipo de pressão particular acrescida”.

Sem perder de vista o lado positivo, Leclerc acha que ainda teve sorte porque os pontos conquistados em Imola podem fazer a diferença no final da época. “São sete pontos que podem ser valiosos no final da época e cada ponto conta quando se disputa o título. Portanto, sim, não voltará a acontecer”, concluiu o piloto.