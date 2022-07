Fórmula 1: Charles Leclerc ainda acredita no título mundial | AutoSport

Charles Leclerc terminou o fim de semana passado frustrado com o seu erro durante a corrida do GP de França quando liderava o pelotão. A desistência após acidente custou-lhe pontos preciosos e resultou no aumento da vantagem de Max Verstappen no campeonato do mundo de pilotos, passando o neerlandês da Red Bull a ter mais 63 pontos do que o monegasco.

Com 10 corridas pela frente Leclerc está pressionado para vencer. Será uma tarefa exigente, mas o piloto da Ferrari acredita que ainda pode conquistar o título mundial de Fórmula 1 este ano.

“Cometi esse erro, custou-me muitos pontos. Eu sei disso”, admitiu Leclerc na conferência de imprensa na Hungria. “Agora é só seguir em frente e concentrar-me a 100 por cento neste fim de semana”.

Sobre o erro do fim de semana passado o monegasco esclareceu que não existiu nenhum problema com o carro italiano ou que a pressão para conquistar o título para Maranello tivesse influenciado a sua condução e embora afirme que não pensa constantemente neste tópico, admitiu que “o objetivo continua ser campeão do mundo, mas não me incomoda que não conquistemos o título de pilotos”. Sendo assim, Leclerc não risca completamente o título ainda e avisa que vai “acreditar nisso até o fim”.