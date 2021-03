Fórmula 1: ‘Chão’ escondido do Mercedes W12 revelado

A Mercedes escondeu o piso, ou chão se preferir, do seu Mercedes W12 nas fotos e vídeos que revelou do W12, com a nova peça a ser vista pela primeira vez hoje nos testes de pré-época no Bahrein. A equipa admitiu que não estava a revelar o piso real até ao teste, tirando dessa forma tempo às equipas adversárias para aceder cedo à ideia desenvolvida por si.

A peça apresenta uma aresta ondulada, de onde o fundo do monolugar se ‘senta’ na zona do começo das rodas traseiras. A parte de trás do piso curva para cima. Sem dúvida, diferente de todas as outras equipas. De acordo com o regulamento, na parte de trás do piso, foi cortada uma secção triangular. Foi aqui nesta zona dos monolugares que as equipas mais trabalharam, e mais uma vez é a Mercedes que surge com uma solução completamente diferente. Só falta agora comprovar o conceito: “A peça que não estamos a mostrar está no piso do carro”, disse o diretor técnico da Mercedes, James Allison, na apresentação do W12. Com isto a Mercedes ‘ganhou’ duas semanas. É assim que funciona a Fórmula 1. Qualquer detalhe conta.