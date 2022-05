Fórmula 1: CEO da Alpine queixa-se de Miami e pede corrida mais justa em Espanha | AutoSport

Laurent Rossi queixou-se da penalização pós corrida a Fernando Alonso, afirmando que piloto e equipa não foram ouvidos pelo colégio de comissários desportivos, quando tinham a certeza de que conseguiriam refutar a acusação. O piloto acabou por ser penalizado em 5 segundos, após a prova ter terminado por ter ganho vantagem ao sair de pista. Foi a segunda penalização do piloto, o que o arredou por completo de terminar entre as posições pontuáveis.

“Uma dececionante penalização para Fernando por sair de pista e ganhar vantagem, significa que os nossos seis pontos na bandeira axadrezada se transformaram apenas em quatro pontos e isso custou-nos pontos duplos que eram bem merecidos”, escreveu Laurent Rossi em comunicado publicado nas redes sociais da Alpine. “É certamente difícil de aceitar uma vez que Fernando devolveu o tempo durante a volta e não pudemos apresentar as provas para esclarecer a situação antes da penalização ter sido emitida. Com a oportunidade de poder explicar, estamos muito confiantes de que Fernando teria mantido o seu nono lugar.”

Sem dizer se a equipa apresentou ou não o recurso da penalização, um direito dos participantes de acordo com o código desportivo internacional da FIA, Rossi pede que o GP de Espanha seja mais justo.

“Em Espanha, onde estamos determinados a ter um fim de semana com um melhor desempenho e, além de um fim de semana de corrida mais justo, e demonstrar o verdadeiro potencial do nosso pacote”, concluiu.