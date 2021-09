Fórmula 1: Causas distintas para os acidentes de Carlos Sainz | AutoSport

Carlos Sainz teve 3 acidentes nos últimos 4 fins de semana de prova, o que não abona muito a seu favor. Duas sessões de treinos foram perdidas para o piloto espanhol devido aos acidentes e na Hungria, terminou mais cedo a sessão de qualificação.

“Penso que são três acidentes distintos com três causas distintas. Já expliquei que em Zandvoort, me desviei um pouco da linha e perdi o carro e foi um erro do piloto. Em Budapeste, tenho quase a certeza de que apanhei uma das maiores rajadas de vento num carro de corrida na minha vida”. Quanto ao acidente em Monza, “foi claramente um acidente que eu deveria ter evitado, é um acidente que ainda não compreendo e para o qual não tenho uma explicação. O carro estava muito neutro em Ascari durante todo o fim de semana, e lutei muito com o equilíbrio lá. Acho que ainda estou a passar por um pequeno processo de aprendizagem para compreender o carro. O carro parece ser bastante neutro a meio da curva e eu preciso de ter cuidado quando acelero”.

Como demos conta ontem, a Ferrari é uma das equipas que mais gastou dinheiro, do orçamento limitado, devido a acidentes. O facto de não existirem testes durante a época pode justificar algum do desconhecimento dos pilotos, mas Sainz tem que melhorar neste aspecto.