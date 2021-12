Fórmula 1: Carro da Mercedes está no “melhor momento”, diz Toto Wolff | AutoSport

Faltam duas corridas para o fim da temporada de 2021 da Fórmula 1 e os títulos ainda estão em aberto. A Arábia Saudita é mais uma incógnita este ano, o que apimenta a discussão entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e entre Red Bull e Mercedes. “Apimentado” também será o motor de Hamilton em Gidá, já prometeu Toto Wolff, que disse agora que o monolugar da equipa está no melhor momento da temporada, pronto a adiar a festa de Verstappen no novo circuito localizado na costa do mar Vermelho.

“O carro tem tido um bom desempenho recentemente e está provavelmente no melhor momento de toda a temporada, com os pilotos confiantes para o levar ao limite. Isto é encorajador para as corridas finais e dá-nos um forte ímpeto para avançar”, disse Toto Wolff ao F1.com. “Estamos todos entusiasmados por ainda estarmos na luta nesta fase da época, é um privilégio e uma prova da nossa resiliência quando vemos onde estávamos no início do verão. Ambos os títulos estão em aberto, e a nossa missão é clara”.

Esperam-se velocidades vertiginosas no novo circuito citadino de Gidá, com três zonas DRS, uma série de curvas de alta velocidade e com as simulações a preverem uma velocidade máxima de 315km/h e uma velocidade média de 252.8km/h.

“Gidá é outro desafio completamente novo, uma pista totalmente nova para se enfrentar e muito trabalho tem sido feito nos bastidores para garantir que temos um bom desempenho na sexta-feira, porque obter o máximo de informação possível durante essas sessões iniciais será vital,” continuou Wolff. “É um circuito citadino rápido com longas zonas de aceleração a fundo e várias curvas de alta velocidade, com barreiras ao lado, o que significa que será uma prova de risco e recompensa. Estamos mais motivados do que nunca e esperamos estar na luta pela vitória, por isso estamos todos ansiosos pelo Grande Prémio de estreia na Arábia Saudita”.