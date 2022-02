Fórmula 1: Carro da Haas sem cores da Rússia e sem patrocinador | AutoSport

O monolugar da Haas está em pista sem os logótipos do patrocinador principal e o esquema de cores da bandeira russa.

O carro é agora apenas branco e asas pretas. Os logótipos dos restantes parceiros continuam no carro, mas as cores que representavam a bandeira russa deixam de fazer parte da equipa. Esta decisão chegou no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, com o conflito armado a assumir proporções cada vez maiores. A F1, a FIA e as equipas irão reunir-se para decidir o que fazer com o GP da Rússia. Sebastian Vettel já afirmou que não irá correr na Rússia se a prova não for cancelada.

A Haas confirmou ontem também retirou os logótipos da Uralkali das suas instalações. Nikita Mazepin está neste momento aos comandos do carro, mas como o AutoSport adiantou ainda hoje de manhã, pode ter o seu lugar em risco, em resultado do conflito armado na Ucrânia.