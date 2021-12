Fórmula 1, Carlos Sainz: “tive muitas coisas a aprender com Charles” | AutoSport

Carlos Sainz foi contratado pela Ferrari para ajudar a equipa a subir na classificação, depois do sexto lugar de 2020 e de uma relação menos boa entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Assim como a classificação de 2021, também a relação entre o espanhol e o monegasco parece ser melhor que a anterior. Depois de Charles Leclerc ter afirmado que melhorou como piloto com a vinda de Carlos Sainz para a Ferrari, foi a vez do piloto espanhol retribuir as palavras do companheiro de equipa.

“Desde o momento em que cheguei aos testes de inverno no Bahrein, tive muitas coisas a aprender com Charles”, disse Carlos Sainz, citado pelo Motorsport.com. “A forma como ele conduziu o Ferrari tão rápido como fez ao longo de todo o ano, tive de me adaptar e tive de copiar muitas das coisas que via nos dados. Por vezes era difícil acreditar que era possível fazer isso, e era tão rápido que na realidade era impressionante, mas pouco a pouco, adaptando-me e tentando aprender com ele, consegui chegar a um bom nível. Ainda há coisas que quando entrarmos nas férias de inverno, ele é muito mais forte do que eu. Vamos trocar algumas informações e tentar que ambos sejamos melhores pilotos ao aprender um com o outro”.