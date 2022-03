Fórmula 1, Carlos Sainz: “Red Bull teve mais velocidade de ponta” | AutoSport

A Ferrari levou de vencida os rivais diretos na corrida inaugural da época, mas a equipa italiana não está convencida que tem um desempenho superior à Red Bull. Mesmo com a unidade motriz da Scuderia amplamente elogiada, Carlos Sainz continua cético em relação à superioridade em relação ao motor desenvolvido pela Honda para a Red Bull.

“A Red Bull teve mais velocidade de ponta do que nós e ninguém fala do motor Honda”, afirmou o piloto espanhol ao Motorsport.com. “Parece que de repente a Ferrari está no topo, mas a Red Bull teve mais 5km/h. Temos de falar sobre os outros, não apenas sobre a Ferrari”.

Para o próximo GP a Ferrari está a tentar perceber onde podem ser mais fortes que os adversários. “Estamos a analisar níveis de arrasto e o que podemos fazer para ser mais fortes nessa parte do circuito [curvas de alta velocidade]. Demos um bom passo com o motor e tudo isso, mas os adversários continuam a ser muito competitivos. Têm também unidades motrizes muito fortes e um bom chassis, pelo que vai ser uma dura competição”, explicou Carlos Sainz.