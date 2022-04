Fórmula 1, Carlos Sainz: “com 20 corridas pela frente, tudo pode acontecer” | AutoSport

Carlos Sainz foi uma das deceções no GP da Austrália, até pelo desempenho que o seu companheiro de equipa apresentou em Albert Park.

A corrida do piloto espanhol da Ferrari foi muito curta, tendo ficado preso na caixa de gravilha ainda na fase inicial da prova, depois de se ter qualificado apenas no nono posto.

“Charles está a pilotar muito bem”, disse Sainz, citado pelo Motorsport.com. “Como ele diz, compreendeu muito bem este carro e está a fazer grandes coisas. Claro que é um grande carro, mas também acredito que está a conseguir ter corridas muito fortes e algumas performances muito fortes. Por isso, eu estava entusiasmado com a qualificação e a corrida, só para ver os progressos que tinha feito, mas infelizmente isso não aconteceu”.

Depois do fim de semana em Melbourne, Sainz quer perceber o que aconteceu, para não perder mais pontos preciosos. “O importante é regressar e tentar ser melhor e analisar cada detalhe porque, com o carro que temos este ano, sinto que em cada corrida que não terminamos, vamos perder muitos pontos que poderíamos ter somado”.

Embora o piloto considere ter sido um dos mais dececionantes fins de semana da sua carreira, espera que nas próximas 20 corridas, que ainda estão por realizar, possa dar a volta a este momento menos bom. “De repente, tudo se transformou e foi provavelmente um dos meus fins de semana mais dececionantes. Não vou negar isso. O importante é que aprendi neste fim de semana, que também aprendemos em equipa, a procurar a perfeição, a ser mais forte em todos os aspetos. E, tendo em mente que com 20 corridas pela frente, tudo pode acontecer”.