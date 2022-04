Fórmula 1: Carlos Sainz cauteloso quanto ao título da Ferrari, porque “falta alguma experiência” | AutoSport

O piloto espanhol da Ferrari afirma que todos na sua equipa se mantêm cautelosos sobre a possibilidade de virem a conquistar o título de construtores, embora tenham começado a nova época muito fortes, porque Red Bull e Mercedes têm mais experiência na luta pelo campeonato nos últimos anos do que a equipa italiana.

Depois de passarem alguns anos a lutarem pelo terceiro lugar da tabela classificativa dos construtores, a Ferrari está na frente de ambos os campeonatos depois das primeiras duas corridas de 2022.

“Estamos confiantes que podemos desenvolver o nosso carro”, argumentou Carlos Sainz. “[Temos] um carro no túnel de vento que é melhor do que aquele que temos agora em pista, como todas as equipas têm”, mas mesmo assim, “Red Bull e Mercedes são os favoritos porque não temos estado numa luta pelo título nos últimos anos. Em anos anteriores, estas equipas ultrapassaram a Ferrari, pelo que continuamos a ser super cautelosos”, explicou Carlos Sainz em conferência de imprensa na Austrália.

O piloto acrescentou que: “Sabemos que temos um grande carro, mas estas duas equipas sabem o quanto precisam de melhorar. Sabem exatamente o que precisam de fazer. E talvez nos falte um pouco dessa experiência. Penso que temos ótimas pessoas. E estamos preparados, mas não sabemos”. Por isso a precaução em abordar tão cedo esta questão do título.

A equipa italiana não vence o mundial de Fórmula 1 desde 2008. Sainz afirma que a Ferrari tem estado nos últimos anos a preparar-se para regressar ao topo da disciplina. “Foram alguns anos difíceis para a Ferrari e usamo-los para reconstruir a equipa e para recrutar pessoas fora, para tentarmos tornar-nos mais fortes. Utilizámos a mudança de regulamento, para melhorarmos a forma como trabalhamos, para a pôr em prática e de repente voltar para o topo. Precisávamos de uma folha de papel em branco porque Red Bull e Mercedes, com os regulamentos anteriores, tinham uma vantagem muito grande sobre o resto do pelotão e sentimos que essa diferença era muito difícil de reduzir sem um reset. Agora a nossa função é mantermo-nos lá em cima”, concluiu o piloto.