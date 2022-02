Fórmula 1: Carlos Sainz agradado com os novos pneus | AutoSport

A Pirelli realizou várias sessões de testes aos novos pneus de 18 polegadas em 2021 com a maioria das equipas, mas em Barcelona tiveram a oportunidade de o fazer com os novos monolugares. E para já, o feedback dos pilotos é positivo sobre o trabalho desenvolvido pelos italianos.

Carlos Sainz disse que os novos pneus “parecem estar, pelo menos, a permitir que se force um pouco mais em comparação com outros anos – talvez um pouco menos de sobreaquecimento, um pouco menos de degradação. Mas continuam a ser um pneu que se degrada, um pneu que sobreaquece… em menor escala”.

O piloto espanhol da Ferrari afirmou ainda que o trabalho de desenvolvimento da Pirelli começa a “compensar”. “Pessoalmente, sinto que os pneus são um pouco melhores e o trabalho feito pela Pirelli no ano passado e o desenvolvimento parece começar a compensar”.

Os novos pneus podem ter um ponto menos positivo, como assinalou o chefe da Pirelli Motorsport, Mario Isola. “Os pilotos dizem-nos que são necessárias algumas voltas para os pneus chegarem à janela operacional ideal, nos dois compostos mais duros”. Recordamos que para além de novos pneus, a temperatura das mantas de aquecimento usadas pelas equipas foi reduzida de 100º para 70º Celsius, passando para 50º em 2023. Obviamente, este fator pode estar ligado à dificuldade em aumentar a temperatura dos pneus em pista sentida pelos pilotos.