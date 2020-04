Fórmula 1 cancela contratos com os operadores de câmara

De acordo com o site racefans.net, a Fórmula 1 cancelou os contratos com os operadores de câmara para 2020. No entanto, esta evolução não é um sinal de que o campeonato tenha perdido a esperança de realizar quaisquer corridas este ano.

Os contratos da Fórmula 1 com os seus operadores de câmara envolvem pormenores específicos sobre quem seria necessário, para que corridas e quando se realizariam os eventos. Mas, com nove das primeiras 22 rondas já adiadas/canceladas, os seus planos já enfrentam perturbações significativas.

Esta semana, Ross Brawn falou numa possibilidade de se realizarem 19 corridas, o que envolve ainda a confirmação de novas datas.

A Fórmula 1 também está a explorar a possibilidade de fazer corridas à porta fechada, assim envolvendo o mínimo de trabalhadores, o que pode significar uma redução de custos. Neste momento, cerca de metade do pessoal da Fórmula 1 já está em regime de ‘lay off’.