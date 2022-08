Fórmula 1, Calendário 2023: França fora e Bélgica… talvez | AutoSport

A saída do GP de França do calendário de 2023 da Fórmula 1 foi confirmada pelo responsável máximo da competição, Stefano Domenicali. Apesar desta confirmação, Domenicali colocou em equação o regresso da prova francesa nos próximos anos num sistema de rotatividade. Se para o caso de França já há certezas, quanto à questão da Bélgica, o homem-forte da Fórmula 1 admitiu que continuam as negociações e todos os cenários estão em cima da mesa.

Sobre o GP de França, Domenicali explicou que “estamos a discutir com a Federação francesa, e com o governo, porque cada vez mais o futuro está ligado aos promotores que olham para isto [um GP] como um investimento para o país”. O CEO da Fórmula 1 afirmou que estão a tentar “encontrar algum tipo de proposta de rotatividade que permitisse que todos fizessem parte do calendário. Porque acho que é uma questão de respeito.”

Já o promotor francês do Grande Prémio emitiu uma declaração após as declarações de Domenicali, afirmando que “após o grande sucesso da sua edição de 2022, o Grande Prémio de França, a Fórmula 1 e todos os intervenientes do Grande Prémio continuam a trabalhar em conjunto na presença deste evento no calendário dos próximos anos, e em particular num sistema de rotação”.

Em relação às dúvidas se o GP da Bélgica deste ano será o último num futuro próximo, Domenicali diz querer ser prudente e que “é verdade que estamos a trabalhar e a discutir com outros promotores para ver se já estão prontos para um compromisso total. Houve sempre um ponto que discutimos para encontrar a fórmula das corridas para ter pelo menos um terço [de provas] na Europa, um terço na área do Extremo Oriente e o outro terço nas Américas e Médio Oriente. Por isso, queremos ser equilibrados”.

Para os fãs europeus da Fórmula 1, Spa-Francorchamps é um ponto importante no calendário da próxima época, talvez mais do que o GP de França no circuito de Paul Ricard, que nunca chegou a convencer. Mas existe outro país, com história na competição, que está fora do calendário e poderia vir a fazer parte de novo, agora que a Audi e Porsche estão em vias de anunciar a entrada na Fórmula 1: a Alemanha. Só que, segundo Stefano Domenicali, seria preciso que os promotores alemães voltassem à mesa das negociações, ou seja, não tem existido qualquer discussão sobre esta possibilidade. “Com algo que pode acontecer em breve, espero que estejam em uma situação diferente para conversar conosco”, disse Domenicali, referindo-se à entrada iminente da Porsche e da Audi, que pode aumentar o interesse alemão.