Fórmula 1: Bottas/de Vries na Alfa Romeo e Albon/Latifi na Williams em 2022? | AutoSport

Pode parecer futurologia, mas a publicação racefans.net avançou que esta serão as duplas da Alfa Romeo e Williams para 2022. De manhã, tínhamos dado conta que a edição italiana do motorsport.com também colocava a possibilidade de Alexander Albon regressar à F1, aos comandos de um Williams.

Adiantam Dieter Rencken e Keith Collantine, autores do artigo do racefans.net, que após a saída de George Russell da Williams para a Mercedes, Valtteri Bottas não regressa à sua anterior equipa, mas ruma à Alfa Romeo, substituindo Kimi Raikkonen, que deverá terminar a carreira na F1. Por seu turno, Antonio Giovinazzi deverá continuar ligado à Ferrari, mas fora da Alfa Romeo, sendo terceiro piloto da Scuderia na F1 e toma o lugar ao volante do hypercar da marca italiana no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. Para o seu lugar na Alfa Romeo vai Nyck de Vries, campeão do mundo de Fórmula E.

Na Williams, Nicholas Latifi mantém o seu lugar e regressa Alexander Albon à disciplina.

O mês de setembro começa amanhã e foi esse o prazo que Toto Wolff deu para anunciar o piloto que irá fazer dupla com Lewis Hamilton. Até aí, pode tudo ser verdade, mas nada é oficial.