Fórmula 1: “bónus” de um milhão de EUR no orçamento pelo cancelamento do GP do Japão | AutoSport

Com o cancelamento do GP do Japão a menos de 3 meses da data prevista para a sua realização, as equipas terão direito a acrescentar na mesma os 1.2 milhões de dólares da corrida, mesmo esta não se realizando.

Dizem as regras, que o orçamento da F1 para uma época composta por 21 corridas é de 145 milhões de dólares, cerca de 122 milhões de EUR, mas por cada corrida extra, as equipas podem acrescentar 1.2 milhões de dólares (cerca de um milhão de EUR). Quando uma corrida é cancelada, esse valor não pode ser acrescentado ao orçamento, mas há uma exceção: quando a corrida é cancelada menos de 3 meses antes da sua realização, esse valor pode ser na mesma utilizado dentro do orçamento limitado. Sendo assim, este ano o valor total do orçamento é de 147.4 milhões de dólares, quase 125 milhões de EUR.

Para a maioria das equipas, este valor não terá tanta importância como tem para Ferrari, Mercedes e Red Bull, que contam cada cêntimo que gastam, porque operam no limite do orçamento.