Fórmula 1, Bons sinais na Aston Martin? “o carro parece muito, muito bom” | AutoSport

O piloto de testes e desenvolvimento da Aston Martin, Nick Yelloly, tem sido uma peça importante no desenvolvimento do novo monolugar de 2022. O britânico, além de ter testado em Abu Dhabi o carro de 2021, desde março que tem estado aos comandos do projeto de 2022 no simulador da equipa.

O piloto está otimista acerca do carro para a próxima época.

“Cobrimos as opções de configuração, alguns aspetos do carro do próximo ano e algumas direções específicas na configuração para que eu pudesse ter uma sensação de como eles se comparam a correr no simulador”, disse Yelloly sobre o que fez em Abu Dhabi no teste pós temporada. “Há muito tempo que trabalhamos no carro de 2022, com a nossa primeira corrida no simulador, em março. Obviamente, quando colocarmos o novo carro na pista, esse será o ponto principal. Mas em geral, o carro parece muito, muito bom e nós testamos cada nova ideia no simulador antes mesmo de pensarmos em qualquer processo de construção. Tivemos grandes ganhos desde março e agora aguardamos com expectativa o teste de fevereiro em Barcelona”.