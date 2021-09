Fórmula 1: Boa notícia para o GP da Turquia | AutoSport

A Turquia deixou de fazer parte da lista vermelha do Reino Unido. Quer isto dizer, que quem viaja daquele país para o Reino Unido, não é obrigado a quarentena obrigatória com duração de 10 dias e a apresentação de dois testes durante esse período. Com várias equipas de F1 baseadas no país, este era um pormenor importante na tomada de decisão quanto à realização do GP da Turquia. Ter vários funcionários parados 10 dias, sem poder sair de um hotel após um GP seria bastante incómodo para a maioria das estruturas, incluindo a própria F1.

Com a retirada da Turquia dessa lista, parecem existir condições para a realização do GP sem constrangimentos para a competição.