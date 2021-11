Fórmula 1: Bilhetes esgotados para o GP dos Países Baixos de 2022 | AutoSport

Os bilhetes do fim de semana para o GP dos Países Baixos de 2022 estão esgotados. Neste momento, apenas os ingressos estão disponíveis apenas para as sessões de treinos livres na sexta-feira, segundo dados da organização da corrida em Zandvoort.

Com o máximo de lotação diária de 105.000 espectadores, cerca de 400.000 pessoas queriam encomendar um ou mais ingressos para o fim de semana da corrida de setembro do próximo ano, com um máximo de seis bilhetes por pessoa a ser disponibilizado, avança o jornal De Telegraaf. A organização vai agora proceder a um sorteio entre todos os interessados, que começam a ser anunciados em dezembro.

Um razoável número de ingressos foi enviado aos interessados que em 2021 não puderam estar presentes por causa das restrições associadas à luta contra a pandemia de Covid-19 e outros bilhetes foram para quem tinha comprado o ingresso para o evento que foi cancelado em 2020.

Jan Lammers, da organização do GP, afirma que “Zandvoort tornou-se um dos Grandes Prémios mais atraentes do calendário”. O facto de ter um piloto do país em disputa pelo título mundial, faz com que o interesse seja ainda maior, mas realmente parece que Zandvoort é uma das corridas com maior sucesso da temporada.