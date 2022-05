Fórmula 1, Beat Zehnder (Alfa Romeo): “Um pódio é apenas uma questão de tempo” | AutoSport

A Alfa Romeo luta este ano por posições dentro dos 10 primeiros, mas os responsáveis ainda não estão totalmente satisfeitos, tendo em conta o potencial que o C42 demonstra e a dupla de pilotos escolhida para 2022.

Segundo o diretor desportivo da equipa, Beat Zehnder, “até agora, não conquistamos pontos suficientes para as oportunidades que criamos”. A equipa tem tido alguns azares, como aconteceu com a troca de pneus mais lenta no carro de Valtteri Bottas em Imola ou o acidente entre Guanyu Zhou na corrida sprint.

“Um pódio é apenas uma questão de tempo”, disse Zehnder, citado pelo Auto Motor und Sport. “Com o nosso carro, o objetivo deve ser estar na frente do segundo pelotão”.

O responsável pela engenharia da equipa, Xevi Pujolar, já tinha afirmado durante a semana que o novo traçado de Miami poderia beneficiar as características do Alfa Romeo C42 e Beat Zehnder partilha da mesma opinião. “No mínimo, ainda temos algumas fragilidades nas curvas de alta velocidade, mas acreditamos que a pista se adequa ao nosso carro. Especialmente as curvas lentas”, revelou Zehnder.