Fórmula 1 ‘bate’ UEFA Champions League no valor dos prémios | AutoSport

Sabia que o valor de prémios que a Fórmula 1 vai distribuir em 2023 é maior do que o da…UEFA Champions League? Segundo a Statista e a The Sporting News, e de acordo com dados revelados pela ‘CasinosEnLigne’, o prémio da Fórmula 1 para 2023 vale 2,2 mil milhões de dólares, ou seja, 200 milhões de dólares mais do que o prémio monetário total da Liga dos Campeões da UEFA.

São valores que mostram bem o trabalho que tem vindo a fazer a Liberty Media desde que entrou na disciplina em 2016.

Tal como sucede com os clubes que participam anualmente na Liga dos Campeões, as 10 equipas de F1 têm um ‘dote’ ainda maior para dividir entre si, e são só 10, portanto imagine-se os valores que estão em jogo.

Como se sabe, a distribuição do rendimento anual entre as dez equipas da Fórmula 1 é determinada através de uma combinação de fatores, incluindo o desempenho e o sucesso histórico de uma equipa, bem como a sua contribuição para o valor global do desporto.

Nos termos do atual Acordo da Concórdia, documento que rege os aspetos comerciais da Fórmula 1, as equipas recebem uma parte das receitas do desporto sob a forma de prémios monetários.

Para além do prémio monetário, as equipas recebem também uma parte das outras receitas do desporto, tais como as geradas através de acordos de direitos de transmissão e patrocínios.

A repartição exata destas receitas não é divulgada publicamente, mas acaba sempre por se saber, sendo que esta distribuição das receitas entre as dez equipas destina-se a recompensar o sucesso e a encorajar a competição, ao mesmo tempo que assegura que as equipas mais pequenas sejam capazes de permanecer financeiramente viáveis e competitivas.

As estatísticas mostram ainda que a UEFA Champions League tem o segundo prémio mais alto, um pouco acima de 2 mil milhões de dólares.

Há dados muito curiosos, como por exemplo o facto da UEFA Europe League ser terceira, com 465 milhões de dólares em prémios totais, mais 25 milhões a mais do que o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, competição que se realiza apenas de quatro em quatro anos.

Seguem-se LIV Golf e UEFA Conference League, com $405 milhões e $235 milhões de dólares, respetivamente. As estatísticas mostram que o Open de França, Wimbledon, e Open da Austrália têm prémios até dez vezes menores.

Estes dados mostram que a Fórmula 1, e a Liberty Media, estão a fazer um trabalho incrível, pois bater o futebol, nomeadamente a UEFA CHampions League, não é para todos…