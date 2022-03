Fórmula 1, Bahrein, TL2: Max Verstappen lidera sessão na frente de Charles Leclerc | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB18) liderou a tabela de tempos da segunda sessão de treinos livres, com Charles Leclerc (Ferrari F1-75) a fazer um tempo muito perto do campeão do mundo. Foram apenas 0.087s a separar os dois homens. Uma conclusão parece (quase) certa: a Mercedes está com problemas e está atrás das duas equipas adversárias.

Já a segunda sessão de treinos livres tinha começado e a Mercedes ainda estava a trabalhar no W13 de Lewis Hamilton, alterando o fundo plano do carro para um mais antigo. Os problemas na equipa são reais e o início da época não parece que vá ser como as do passado recente.

Carlos Sainz (Ferrari F1-75) estabeleceu o primeiro melhor tempo da sessão, com pneis médios registando 1:33.8s, mas foi batido por Charles Leclerc (Ferrari F1-75) que foi 0,7s mais rápido do que o seu companheiro de equipa, com o tempo 1:33.121s.

Depois de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) ter terminado a sua primeira volta rápida com o quarto tempo, Max Verstappen (Red Bull RB18) estabeleceu o segundo melhor tempo, separando os dois pilotos da Scuderia. O britânico da Mercedes queixou-se ainda do efeito oscilatório, mesmo depois da troca do fundo plano.

Sergio Perez (Red Bull RB18) na sua primeira tentativa de volta rápida saiu de pista e abortou a tentativa. Na segunda volta, o mexicano estabaleceu o quinto melhor tempo, atrás de Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari), que surpreendemtente surgia no quarto lugar da tabela de tempos.

Nico Hülkenberg (Aston Martin AMR22/Mercedes), Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) e Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) os primeiros pilotos com pneus macios em pista, melhoraram os seus tempos e o dinamarquês da Haas subiu ao segundo lugar, a 0.062s do tempo de Leclerc com pneus médios. Ocon passou para o terceiro posto e Hülkenberg foi o quinto mais rápido nessa tentativa.

Com mais pilotos com pneus macios montados nos monolugares, Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) saltou para o topo da tabela de tempos, com o registo de 1:32.877s e Mick Schumacher (Haas VF-22/Ferrari) subiu para o quinto posto. No entanto, Leclerc foi mais rápido 0.614s que o espanhol da Alpine, recuperando a liderança da tabela de tempos.

Bottas voltou a ser um dos pilotos mais rápidos, quando a cerca de 30 minutos do fim da sessão, completou a sua volta em 1:32.951s. Pouco depois, Verstappen voou e passou a liderar a tabela, com 1:31.936s, o primeiro piloto a chegar ao segundo 31.

Lewis Hamilton, com pneus já usados e queixando-se de uma questão com os travões dianteiros, ficou com o oitavo tempo, enquanto Russell subiu ao terceiro, a mais de meio segundo de Verstappen.

Com vários carros na box, Carlos Sainz melhorou o seu tempo, ainda com pneus macios, e subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos.

Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) perdeu os últimos 15 minutos da sessão, depois da equipa ter encontrado uma fuga de água no MCL36. Em pista, Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull) não deixou passar Leclerc na sua volta rápida e o incidente será revisto pelos comissários.

Os momentos finais da sessão de treinos serviram para simular stints longos e com mais carga de combustível nos carros e por isso não existiram grandes alterações na tabela de tempos.