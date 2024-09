Fórmula 1: Bahrein recebe testes de pré-época de 2025

A Fórmula 1 anunciou que o Circuito Internacional do Bahrein acolherá três dias de testes de pré-época em 2025, a 26, 27 e 28 de fevereiro. Esta pista já acolheu testes de pré-época em seis ocasiões distintas desde 2009, devido maioritariamente às suas condições meteorológicas consistentes – o que não sucedeu em Barcelona, onde até já chegou a nevar – num traçado que tem uma boa mistura de curvas de alta e baixa velocidade e duas longas retas que permitem às equipas de F1 recolherem o máximo de dados para a campanha que se avizinha.

Ao entrar no calendário em 2004, o Bahrein foi o primeiro local do Médio Oriente a acolher uma corrida de F1 e celebrou o seu 20º aniversário com a edição de 2024 do evento.

O circuito de 5,41 km já deu a conhecer nove vencedores de cinco equipas diferentes, com Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc a conquistarem a vitória a partir da atual grelha de partida. A temporada de F1 de 2025, com 24 rondas – que assinalará o 75.º ano do desporto – está marcada para arrancar com o Grande Prémio da Austrália, de 14 a 16 de março, e terminar com o Grande Prémio de Abu Dhabi, no fim de semana de 5 a 7 de dezembro, com viagens a cinco dos sete continentes do mundo.

Como parte do esforço contínuo de sustentabilidade, com o desporto no caminho certo para se tornar Net Zero até 2030, uma percentagem significativa da carga permanecerá em Sakhir para o regresso da F1 antes do Grande Prémio do Bahrein, de 11 a 13 de abril.