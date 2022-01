Fórmula 1: Bahrein pode usar circuito exterior para Sprint | AutoSport

O GP do Bahrein é a primeira prova de 2022, mas ainda não há confirmação se será o primeiro evento com formato de sprint incluído, no entanto os organizadores estão recetivos à ideia de utilizar o traçado exterior para essa corrida de sábado.

Embora os organizadores tenham dito que não há planos imediatos para correr novamente o circuito exterior na F1, a sugestão de que poderia ser utilizado para uma corrida de sprint parece ser bem recebida.

“Em teoria, podemos fazê-lo e apoiaremos tudo o que a F1 quiser”, disse Salman Bin Isa Al-Khalifa, director executivo do Circuito Internacional do Bahrain, citado pelo MotorsportWeek.com. “É como em 2020, quando nos pediram para organizarmos duas corridas. Tínhamos a pista exterior e fizemo-lo.Por isso, sim, nós apoiá-la-íamos, mas com estas coisas, e com as equipas, haverá sempre perguntas sobre como correr numa pista e depois noutra, por isso esperarei e verei o que discutirão primeiro”.