Fórmula 1: Azerbaijão, Qatar e Arábia Saudita são os circuitos que pagam mais… para já | AutoSport

O calendário de 2022 da Fórmula 1 é composto por 23 corridas, o maior de sempre. No entanto, o regulamento permite mais, não significando que os envolvidos no campeonato queiram chegar ao máximo permitido. O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, avisou já que são muitos os países e circuitos interessados em fazer parte do calendário, numa altura em que a disciplina parece saudável em todos os aspetos: financeiro, desportivo e de atração de novos adeptos. Mas quanto precisam de investir os circuitos que já fazem parte da F1?

Nas contas da publicação RacingNews.com, os mais recentes organizadores, Qatar (que recebeu a F1 em 2021, mas só volta a organizar um GP em 2023), Arábia Saudita, para além do Azerbaijão, são os que mais pagam para receber a competição. Pelas contas daquela publicação, pagam 55 milhões de dólares cada um dos promotores, seguidos de perto pelos 50 milhões de dólares pagos por China (que regressa ao calendário em 2023) e Rússia.

No outro extremo, Mónaco é o circuito que menos paga – 15 milhões de dólares – mas estão em renegociação de contrato, seguido de Imola que paga 20 milhões de dólares e Spa-Francorchamps, que negoceia novo contrato, e Paul Ricard (ambos pagam 22 milhões de dólares).

Circuitos Valor (milhões de dólares) Mónaco 15 Imola 20 Paul Ricard 22 Spa Francorchamps 22 Barcelona 25 Red Bull Ring 25 Silverstone 25 Monza 25 Suzuka 25 Hermanos Rodriguez 25 Circuito das Américas 25 Interlagos 25 Montreal 30 Zandvoort 32 Albert Park 35 Marina Bay 35 Hungaroring 40 Yas Marina 40 Sakhir 45 Sochi 50 Xangai 50 Jidá 55 Baku 55 Losail 55 Miami sem dados