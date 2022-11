Fórmula 1: Azerbaijão e Bélgica entre novidades para as sprints de 2023 | AutoSport

A Comissão de Fórmula 1 da FIA reuniu-se hoje, pouco antes da realização do primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, e como confirmado anteriormente por Ross Brawn, iriam discutir os planos das corridas Sprint para a próxima época, assim como outras alterações sugeridas aos formatos dos fins de semana de corrida. Segundo o Auto Motor und Sport, as seis pistas que receberão as Sprints no próximo ano serão no Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Brasil, Qatar e EUA.

Ainda em discussão parece ser o facto de existir uma segunda sessão de qualificação, levando a que o resultado da corrida de Sprint não tenha qualquer influência na grelha de partida da corrida de domingo, sendo um evento independente. Do que adianta a publicação alemã, é que as equipas selecionaram já Baku, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Interlagos, Losail e Austin como palcos para as seis corridas agendadas das pistas que a Fórmula 1 deu a escolher, havendo apenas dúvidas em relação à pista do Qatar, apenas por não ter contrato assinado com a Liberty Media para este tipo de formato, mas não devendo existir qualquer impedimento para que vá em frente.