Fórmula 1 avisa Netflix: “é necessário que a história não se afaste da realidade” | AutoSport

Max Verstappen não quis participar na nova temporada da série documental “Drive To Survive” da Netflix, porque na sua opinião “forjaram algumas rivalidades que nunca existiram”. A nova temporada, que estreou este mês, não ficou isenta de críticas e o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deixou um alerta à produção da série, depois de uma reunião entre todas as partes no Bahrein.

“É uma oportunidade, mas penso que precisamos de perceber. Falámos sobre isto este fim de semana [no Bahrein] numa reunião também com as equipas”, salientou Domenicali, citado pelo Motorsport.com. “Um piloto que se recusa a participar porque sente que não está a ser representado da forma correta não é construtivo; por isso é necessário diálogo para compreender como pode ser incluído num formato que considera correto. Falaremos também com a Netflix, porque é necessário que a história não se afaste da realidade, caso contrário já não se enquadra”.

O responsável da Fórmula 1 acrescentou que este “é um tema que abordaremos em conjunto com os pilotos. Temos de garantir que um projeto que atraiu tanto, tenha uma linguagem que continue apelativa, mas sem distorcer a imagem e o significado do desporto”.