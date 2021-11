Fórmula 1: Aumento na procura de bilhetes para o GP da Austrália | AutoSport

A procura de bilhetes para o Grande Prémio da Austrália do próximo ano levou os organizadores a acrescentar uma bancada, segundo afirmou o responsável pelo evento.

“Estamos a encontrar tantas pessoas atraídas pelo desporto devido à feroz competição deste ano entre Red Bull e Mercedes, ou atraídas pelos resultados da Netflix”, disse Andrew Westacott ao Speedcafe.com. “Temos ficado muito, muito satisfeitos com a aceitação inicial dos bilhetes, particularmente bilhetes para as bancadas, e isso está a liderar a procura, seguido de perto pelo Hospitality e depois pelo pião – claro, não temos tanta escassez de bilhetes para o pião por causa da enorme capacidade”.

Depois da Fórmula 1 não ter competido nas últimas duas épocas no país, o interesse no próximo GP da Austrália parece ter aumentado bastante. “Para vos dar alguma comparação, no ano passado, e no início deste ano, estávamos a produzir bancadas mais pequenas com níveis de ocupação de 50 e 75 por cento, espalhadas, número reduzido de filas que eram muito, muito controláveis e manobráveis”, explicou Westacott. “Agora vamos voltar à mesma construção que tivemos, do ponto de vista da configuração, em anos anteriores, mas estamos a aumentar a capacidade dessas bancadas, como resultado da procura inicial. Penso que as indicações são apontam para um aumento de 20 a 30 por cento das que tínhamos em 2019 e 2020”.

Em 2019, Melbourne recebeu cerca de 324.000 pessoas, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e o maior número de espectadores desde 2005.