Fórmula 1: Audi saúda entrada de Andreas Seidl como CEO da Sauber | AutoSport

A Audi saudou publicamente a escolha da Sauber em nomear Andreas Seidl para novo CEO do grupo a partir de janeiro de 2023. Sendo o futuro parceiro estratégico da Sauber, a escolha de Seidl terá tido, pelo menos, o aval da Audi. O novo CEO deverá ser consensual para aquilo que os alemães pretendem da Sauber, ja que ao contrário da atual parceria com a Alfa Romeo, que não é mais do que um patrocínio, o acordo com a Audi é muito diferente. Os alemães vão adquirir a maioria das ações da estrutura suíça e estão já a investir fortemente na sua própria unidade motriz. É uma operação de grande envergadura que, embora a parceria oficialmente ainda não tenha arrancado, leva que o processo de unir esforços e colocar pessoas da confiança da Audi em Hinwill começa muito mais cedo, tanto que em comunicado a Audi salienta que “a nomeação revela uma escolha promissora por parte da Sauber”.

O CTO da Audi, Oliver Hoffmann afirmou que “Andreas Seidl tem uma vasta experiência em funções de liderança em programas de desporto automóvel, tanto do lado do fabricante como da equipa de Fórmula 1”, acrescentando que o historial de Seidl no desporto motorizado “é impressionante”.