Fórmula 1: Audi pode comprar primeiras ações da Sauber já em 2023 | AutoSport

A Audi anunciou ontem oficialmente a sua entrada na Fórmula 1 como fabricante de motores a partir de 2026. Depois da recente confirmação por parte da FIA e da F1 dos regulamentos para o novo ciclo de unidades motrizes está confirmado o regresso do Grupo Volkswagen ao Grande Circo.

A entrada da marca germânica deverá fazer-se através da aquisição da maioria das ações da Sauber, passando a equipa suíça a ser controlada pela Audi até 2026, agora que também foi confirmado o fim da parceria com a Alfa Romeo no próximo ano.

Segundo a publicação alemã Motorsport-Total.com, a Audi pode comprar as primeiras ações da Sauber já em 2023, passando a deter cerca de 25% da equipa suíça. A marca germânica pode depois ir adquirindo gradualmente as restantes, passando a deter o controlo das operações até 2026, deixando a Finn Rausing, o atual dono e sócio maioritário da Sauber, com o controlo de até 25% das ações.

A Sauber competiu desde 2019 sob a designação Alfa Romeo, numa parceria que ia um pouco mais além do que apenas o ‘naming’ e com o fim das relações entre ambos, ainda não se sabe se a marca italiana continuará ou não na Fórmula 1.