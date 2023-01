Fórmula 1: Audi já é acionista da Sauber | AutoSport

A Audi entrou oficialmente no capital da Sauber depois de adquirir uma parte das ações do grupo suíço. A primeira operação, do que se esperam ser mais operações até 2026, resultou ainda na participação minoritária da Audi no capital da Sauber, mas tornou oficial a entrada indireta da marca germânica na Fórmula 1.

“O Grupo Sauber tem o prazer de anunciar que, de acordo com os planos delineados em outubro do ano passado, a Audi adquiriu uma participação minoritária no Grupo Sauber em Janeiro de 2023″, pode ler-se no comunicado dos suíços. “Este é um marco importante no caminho para a entrada da Audi na Fórmula 1, prevista para 2026, para a qual o Grupo Sauber será o parceiro estratégico da marca alemã”.

A Audi tem já em marcha o desenvolvimento da unidade motriz que vai equipar os carros da Sauber em 2026, ano de estreia de alterações significativas no regulamento sobre unidades motrizes, passando a ser uma das fabricantes de motores da Fórmula 1.