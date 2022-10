Fórmula 1: Audi confirma parceria com Sauber a partir de 2026 | AutoSport

A Audi confirmou que chegou a um acordo com a Sauber para uma parceria a partir da temporada de Fórmula 1 de 2026. A Audi vai adquirir uma participação maioritária no Grupo Sauber, o que levará a equipa suíça a competir como a equipa de fábrica da Audi a partir de 2026, utilizando a unidade motriz desenvolvida pelos germânicos.

Após o anúncio da sua entrada na Fórmula 1 no final de agosto, a confirmação da Audi do seu parceiro estratégico é o próximo marco na entrada na disciplina rainha do automobilismo. Enquanto a unidade motriz será criada no Audi’s Motorsport Competence Center em Neuburg an der Donau, a Sauber irá desenvolver e fabricar o chassis nas suas instalações de Hinwil (Suíça). A Sauber será também responsável pelo planeamento e execução das operações de corrida, confirmou a Audi no anúncio desta manhã, acrescentando ainda que a expansão das instalações de Neuburg em termos de pessoal, edifícios e infraestruturas técnicas deverá estar em vigor em 2023, com os primeiros testes da sua unidade motriz planeados para 2025.

“Estamos encantados por termos um parceiro tão experiente e competente para o nosso ambicioso projeto de Fórmula 1”, afirmou Oliver Hoffmann, Membro do Conselho para o Desenvolvimento Técnico da AUDI AG. “Já conhecemos o Grupo Sauber com as suas instalações de última geração e equipa experiente de colaborações anteriores e estamos convencidos de que juntos formaremos uma equipa forte”.

Existem já exemplos passados de colaboração entre as duas partes. Por exemplo, Audi Sport já utilizou o túnel de vento do Grupo Sauber em Hinwil, durante a era de Le Mans e durante o desenvolvimento do Classe 1 para o DTM.

A Sauber tem atualmente uma parceria com a Alfa Romeo, mas foi anteriormente confirmado que as duas partes vão seguir caminhos diferentes após a conclusão da época de 2023, apesar dos carros suíços continuarem a operar com motores Ferrari até as unidades motrizes da Audi entrarem em ação em 2026.