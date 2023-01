Fórmula 1: Audi com “tarefa hercúlea” para contratar funcionários | AutoSport

Cem pessoas já trabalham no projeto da Audi para a Fórmula 1 tendo em vista a sua entrada oficial em 2026. A marca germânica espera triplicar esse número brevemente para fazer frente ao trabalho que vai surgindo, no entanto a localização da fábrica onde serão produzidas as unidades motrizes em Neuburg an der Donau, na Baviera, pode tornar o recrutamento de funcionários de outras equipas mais difícil.

Stefan Dreyer, responsável técnico da Audi Sport, explicou aos alemães da Motorsport Magazin que “a fase de implementação começou alguns meses antes do anúncio” do projeto em Spa- Francorchamps em 2022. Desde essa altura, a Audi tem cerca de 100 pessoas a trabalhar exclusivamente no programa, mas pretendem ter “mais de 300. É esse o número que planeamos”. Ainda assim, poderão ter uma equipa de trabalho mais pequena que outros fabricantes de motores. “Conheço a equipa, sei o que podem fazer e tenho fé”, acrescentou Dreyer, “mas não é, de modo algum, suficientemente grande com estes recursos, temos de recrutar internamente e também recorrer ao ‘know-how’ e competências externas”. E este pode ser um desafio complicado de ultrapassar. “Primeiro é preciso encontrar 300 a 400 funcionário e e juntá-los em Neuburg an der Donau. Esta é uma tarefa hercúlea, no mínimo. A Red Bull Powertrains já tem cerca de 350 pessoas a trabalhar no local e Milton Keynes está a 30 milhas de Brixworth [onde fica localizada a fábrica da Mercedes AMG High Performance Powertrains]”.

Parece ser pela Red Bull Powertrains que os responsáveis da Audi querem “medir” o seu sucesso, visto que ambas serão vistas como novos fabricantes de motores em 2026. A Red Bull Powertrains recentemente testou seu primeiro motor V6, mas a Audi ainda está muito longe disso. “Só podemos especular [o resultado no banco de ensaio], mas o fato é que só pode dar-lhes os parabéns por já terem posto um motor a funcionar no dinamômetro. Só temos de pensar que agora é a nossa vez”. Segundo Dreyer, a Audi não se compromete com uma data para isso acontecer.