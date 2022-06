Fórmula 1: Atualizações para o Haas VF-22 só na Hungria | AutoSport

A atualização do Haas VF-22 vai chegar mais tarde do que o planeado pela equipa norte-americana. As novas peças deveriam ser instaladas nos monolugares em França, mas a atualização foi adiada para o GP da Hungria, uma semana depois da prova francesa. Ainda sem uma grande atualização no VF-22 e a configuração do carro como prioridade para a equipa, atrasos no processo de desenvolvimento das novas peças, obrigaram ao atraso de uma semana na apresentação das novidades técnicas.

Segundo Günther Steiner, a equipa teve de “dar um passo atrás para confirmar dados no túnel de vento. Mas agora estamos a trabalhar a todo gás na produção das peças para a Hungria. Esse é o objetivo. Estamos a fazer o nosso melhor, mas não sabemos se isso vai acontecer.”

Steiner confirmou que o pacote de atualizações que deverá ser apresentadas na Hungria serão as únicas da temporada, estando a equipa concentrada no desenvolvimento do monolugar de 2023. “Espero que seja um grande passo em frente em termos de desempenho”, afirmou responsável ao Motorsport-Total.com. “Nós vamos simplesmente parar de produzir peças para este carro. Claro, o desenvolvimento está em andamento e se encontrarmos algo que nos dê uma grande vantagem, é claro que vamos usar, mas não estamos a trabalhar especificamente num grande pacote para este carro.”