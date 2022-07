Fórmula 1: Atualizações no AlphaTauri AT03 só vão ser avaliadas na Hungria | AutoSport

O desempenho do AlphaTauri AT03 tem variado muito de pista para pista e os resultados não têm sido os melhores, com a equipa a disputar o sétimo lugar da classificação do mundial de construtores com Haas (que só na Hungria vai apresentar o primeiro grande pacote de atualizações) e Aston Martin. Cientes desse problema, a atualização que a equipa estreou no GP da França do último fim de semana, teve como objetivo melhorar o desempenho do carro em todas as condições e curvas.

Guillaume Dezoteux, responsável de desempenho na AlphaTauri, explicou que a atualização teve como objetivo trabalhar “a parte inferior da carroçaria, começando com a admissão, a geometria dos defletores, a geometria do rebordo do fundo e a geometria do difusor e a carroçaria em torno.”

Dezoteux salientou que a ideia foi “gerar mais ‘downforce’ na maioria das posições que o carro assume durante a volta. Nesse aspeto, esta atualização atende às expectativas, ganhamos ‘downforce’ adicional na maioria das condições”. No entanto, as altas temperaturas que se sentiram durante o fim de semana do GP de França numa pista que é particularmente exigente para o eixo dianteiro, pode explicar a inconsistência durante a última corrida. A equipa prevê um melhor desempenho do AT03 na Hungria no próximo fim de semana.