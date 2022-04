Fórmula 1: Aston Martin trabalha em “ três pontos principais” para melhorar AMR22 | AutoSport

A Aston Martin está a trabalhar em três pontos importantes do AMR22 para tentar resolver grande parte dos seus problemas num curto espaço de tempo. A equipa de Silverstone pontuou pela primeira vez no GP de Emilia Romagna aproveitando a condição de pista molhada e a dificuldade que é ultrapassar em Imola.

O Aston Martin AMR22 “nasceu” com graves problemas que a equipa pretende agora resolver para tentar sair dos últimos lugares da classificação, o que aconteceu nos 3 primeiros GP da época.

“Temos três pontos principais em que estamos a trabalhar”, disse o chefe de equipa Mike Krack ao The Race. “O primeiro é a aerodinâmica, o mais importante. O segundo é o peso do carro, muito importante também. E o terceiro é como podemos dar um melhor feedback aos nossos pilotos. Isso tem a ver com a suspensão, a direção e este tipo de coisas, toda o set up do carro. Temos de tentar dar aos pilotos uma melhor sensação no carro, para que possam extrair mais. É também por isso que penso que tivemos tantos incidentes em várias pistas, como, por exemplo, em Melbourne, quando vimos os nossos pilotos saírem de pista bastantes vezes. Isto não é normal. Os pilotos com esta qualidade não saem de pista a toda a hora. Penso que já demos um pequeno passo, trouxemos algumas pequenas atualizações e estamos ansiosos por trazer mais”.

A Aston Martin ainda não desistiu desta época para apostar em 2023, mesmo após os maus resultados das primeiras corridas. A equipa tenta trazer atualizações significativas, não revelando em que corrida ou no que consiste, mas deverá acontecer em Barcelona com um fundo novo para o AMR22.

“Penso que em algumas corridas, estaremos em melhor forma”, salientou Krack. “Seria insensato dizer na Corrida X ou na Corrida Y. Porque mesmo que se tragam peças, é sempre preciso compreendê-las. E é preciso compreender o trabalho que se fez”, concluiu.